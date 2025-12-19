Un trésor inestimable découvert à Saint-Sauveur-en-Diois

Lors de la rénovation de l’église, les artisans ont découvert une fresque datant du XIVe siècle.

Comme au théâtre, derrière des rideaux, Marie de bleu vêtue est agenouillée en position de prière. Au-dessus d’elle, veille un ange, à la robe rouge éclatante. Cette fresque médiévale d’une grande beauté était cachée depuis des siècles dans un recoin de la petite église de Saint-Sauveur-en-Diois. Plus exactement sous « deux couches d’enduit et trois couches de peinture », précise Patricia Puc, maire de Saint-Sauveur. Jusqu’à ce qu’en octobre dernier, des artisans mettent au jour ce précieux trésor, un peu par hasard.

La première magistrate du village raconte...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025