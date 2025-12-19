Sappos : l’arbre qui savait parler aux animaux

Conte de Noël d’Alain Landy, inspiré d’un conte africain.

Il était une fois, il y a de cela très longtemps, dans la grande forêt de Saoû, un arbre qui parlait aux animaux.

C’était un arbre fier et orgueilleux qui croyait être l’arbre le plus important de toute la forêt. Les humains qui vivaient en ce temps-là dans les villages tout proches lui avaient donné le joli nom de Sappos. Plus tard, après l’invasion romaine, les nouveaux habitants de la région l’appelèrent Sapin.

Un jour de grand soleil, Lopo le loup, qui était alors le roi des animaux de la forêt de Saoû, vint se mettre à l’ombre sous le feuillage de Sappos. Celui-ci prit aussitôt la parole...

Conte publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025