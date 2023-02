Le compost est un être vivant !

À partir du 1er janvier 2024, tous les ménages devront disposer d'une solution pour pouvoir trier leurs déchets biodégradables.

Au détour d’une conversation, un ami sachant que je suis guide composteure pailleure, me dit : « Je ne comprends pas, mon tas de compost ne grossit pas, pourtant nous sommes trois foyers à y apporter nos déchets organiques ». Je lui ai répondu : « Donne-lui plus à manger ».

Eh oui, il faut alimenter son compost, lui donner à manger, car le compost est vivant ! Donnez-lui des épluchures, des trognons de pommes ou de choux, des peaux d’oranges, des coquilles d’oeufs, des restes d’assiettes (le moins souvent possible, halte au gaspillage alimentaire), des sachets de thé ou de tisane, du papier sopalin, des boîtes à oeufs et des sachets en papier kraft déchirés, du broyat, quelques noyaux et brindilles pour le structurer, un peu de tonte et de feuilles mortes, de « mauvaises » herbes arrachées dans le jardin...

Article publié dans Le Crestois du 17 février 2023