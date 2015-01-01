Meurtre de Quentin Deranque : trois personnes interpellées à Piégros-la-Clastre

L’information a été confirmée au maire de Piégros par la gendarmerie de Crest

Plusieurs médias l’ont annoncé dans la journée de mercredi 18 février. Trois personnes ont été interpellées mardi soir à Piégros-la-Clastre dans le cadre de l’enquête sur la mort du militant identitaire lyonnais Quentin Deranque, 23 ans, survenue le samedi 14 février. Un homme suspecté d’avoir été présent sur les lieux du crime le jeudi 12 février à Lyon, en marge d’affrontements qui se sont déroulés après une conférence de la députée européenne La France insoumise Rima Hassan à Science Po Lyon, a été arrêté par la police lyonnaise au domicile de sa petite amie et de la mère de cette dernière. Elles sont soupçonnées, d’après Ici Drôme-Ardèche, d’avoir « apporté une aide logistique » à cet homme. Contacté par Le Crestois, le maire de Piégros-la-Clastre affirme avoir eu confirmation de ces arrestations par la gendarmerie de Crest mercredi 18 février.

Dans le cadre de cette enquête, onze personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Parmi elles, deux assistants parlementaires du député de Vaucluse La France insoumise Raphaël Arnault, qui a cofondé en 2018 la Jeune garde antifasciste, une organisation militante dissoute en juin 2025.

Clément Chassot

Plus d’informations dans notre édition du vendredi 20 février.