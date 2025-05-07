Le château Pergaud est habitable selon le juge des référés

Une procédure administrative devra trancher définitivement ce contentieux avec la mairie d’Allex.

C’est un feuilleton à plusieurs ramifications et un litige qui se règle à la barre des tribunaux. Depuis le rachat en juin 2020 du Château Pergaud, à Allex, par la SCI château Pergaud pour en faire un habitat partagé, la mairie d’Allex et le maire Gérard Crozier n’ont de cesse de vouloir démontrer que, selon le Code de l’urbanisme, le lieu n’est pas habitable et ne peut recevoir du public. Aujourd’hui, une trentaine de personnes habitent ce château construit au 19e siècle, devenu un « écolieu d’expression citoyenne, de rencontres et de partage », comme le définit Audrey Morot, l’une des six associés de la SCI.

Pour faire appliquer son raisonnement, la mairie a décidé d’assigner en référé (une procédure d’urgence) la SCI le 13 novembre 2024 auprès du tribunal judiciaire de Valence pour la condamner à restituer le bâtiment et ne plus l’affecter à un usage d’habitation...

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026

