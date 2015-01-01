Gervanne : objectif 2027 pour la maison intercommunale
Après la pose de la première pierre le 6 février, c’est parti pour dix-huit mois de chantier.
C’est un bâtiment de 560 m2 qui va sortir de terre dans les prochains mois au coeur du village de Beaufort-sur-Gervanne. Cette réalisation, portée par la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) réunira d’ici 2027 plusieurs services publics...
La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.
Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026