Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Gervanne : objectif 2027 pour la maison intercommunale

Après la pose de la première pierre le 6 février, c’est parti pour dix-huit mois de chantier.

C’est un bâtiment de 560 m2 qui va sortir de terre dans les prochains mois au coeur du village de Beaufort-sur-Gervanne. Cette réalisation, portée par la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) réunira d’ici 2027 plusieurs services publics...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU