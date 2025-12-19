Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Deux listes à Beaufort-sur-Gervanne

Le maire ne se représente pas.

Le maire de Beaufort-sur-Gervanne Gérard Gagnier, élu en 2020, avait choisi la traditionnelle cérémonie des voeux, le 17 janvier, pour annoncer qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat. La faute à « des attaques personnelles » et à un climat tendu. En effet, comme nous l’expliquions dans notre édition du 19 décembre 2025, l’ambiance au conseil municipal s’est passablement dégradée ces derniers mois...

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026

