Clap de fin pour Compost et territoire

C’est la fin d’un joli film qui a été actée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 février dernier : la dissolution de l’association Compost et territoire a été votée. L’association tire sa révérence au bout de dix années passées à sensibiliser et former à la prévention-valorisation des biodéchets, à l’échelle individuelle et collective. Créée en 2015 alors qu’il n’était pas encore question de s’intéresser de près aux biodéchets jetés dans notre poubelle, Compost et Territoire a été visionnaire et en avance sur la réglementation de février 2020, la loi Agec (« Anti-gaspillage pour une économie circulaire »).

Les membres de l’association sont tristes de se séparer après dix années de travail...

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026