Clap de fin pour Compost et territoire

L’association est dissoute après dix ans d’engagement sur les biodéchets.

C’est la fin d’un joli film qui a été actée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 février dernier : la dissolution de l’association Compost et territoire a été votée. L’association tire sa révérence au bout de dix années passées à sensibiliser et former à la prévention-valorisation des biodéchets, à l’échelle individuelle et collective. Créée en 2015 alors qu’il n’était pas encore question de s’intéresser de près aux biodéchets jetés dans notre poubelle, Compost et Territoire a été visionnaire et en avance sur la réglementation de février 2020, la loi Agec (« Anti-gaspillage pour une économie circulaire »).

Les membres de l’association sont tristes de se séparer après dix années de travail...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026

