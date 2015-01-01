Nouveau Crestois, nouveaux tarifs

Votre hebdomadaire va faire peau neuve... et augmenter ses prix.

En ce début d’année 2026, Le Crestois s’offre un lifting : une nouvelle maquette est, en effet, en cours d’élaboration, en collaboration avec le graphiste Arnaud Jarsaillon, Crestois membre du collectif Brest Brest Brest. Nouveau logo, nouvelle typographie, nouvelle mise en page… Si la ligne éditoriale et les rubriques classiques ne changent pas, l’hebdomadaire plus que centenaire se refait une beauté ! Ce projet était dans les tuyaux au moment de la reprise en Scop du journal, en 2023. On y est, la nouvelle version sera prête – sauf accroc majeur – pour l’édition du 6 mars prochain. Nous vous en reparlons plus en détail d’ici là.

Cette transformation graphique s’accompagne d’une augmentation du prix de vente du journal. Le fait est que la Scop Le Crestois, qui édite l’hebdomadaire, n’a pas vraiment le choix. Deux ans et demi après la reprise en coopérative, l’équilibre financier n’est pas loin d’être atteint, ce qui est déjà en soi une belle réussite ! Mais cela ne suffit pas. « Ce n’est pas qu’on veuille se faire plus d’argent, on veut juste moins en perdre », avons-nous coutume de dire.

À partir du 6 mars, le prix du Crestois en kiosque passera à 2,50 euros. L’abonnement à notre édition papier sera de 100 euros pour un an, 59 euros pour trois mois, et de 190 euros pour deux ans. L’abonnement complet (éditions papier et numérique) sera à 13 euros pour un mois, 77 euros pour six mois et 150 euros pour un an.

L’équipe de la Scop a bien conscience que cette hausse n’est pas anodine, mais nous espérons conserver votre confiance et votre fidélité. Nous avons pris cette décision pour faire perdurer Le Crestois, journal indépendant dont l’existence repose beaucoup sur le soutien des habitantes et des habitants de la vallée de la Drôme, et pour éviter qu’il ne disparaisse du paysage local, car cela, malheureusement, n’aurait pas de prix.

Pour que l’aventure continue et que Le Crestois reste un bien commun de notre territoire, continuez à nous lire et à nous écrire !

La Scop Le Crestois

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026