Agression d’une candidate aux municipales

Une candidate de la liste Crest-on l’avenir a subi une agression homophobe.

Vendredi 6 février, en soirée, à la terrasse d’un bar de Crest, Alicia Guerveno-Prin a été victime d’une agression verbale et physique. Cette Crestoise de 34 ans, à la tête d’une entreprise d’électricité, est candidate aux élections municipales sur la liste Crest-on l’avenir, menée par Rodolphe Dejour.

Alors qu’elle discutait en terrasse avec des connaissances, Alicia Gueverno-Prin raconte avoir été interpellée par une femme qui l’a notamment insultée de « fasciste », puis de « sale gouine de droite ». Des propos suivis d’une gifle qui a fait valser les lunettes d’Alicia Gueverno-Prin de l’autre côté de la rue...

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026

