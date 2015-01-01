Crest : solde de tout compte au dernier conseil municipal

L’ancien maire a fait le bilan de ses mandats, l’opposition a regretté un rendez-vous manqué.

C’était le 41e et dernier conseil municipal de la mandature 2020-2026. Le lundi 2 février, la salle Max-Tabardel, au troisième étage de l’hôtel de ville, accueillait une dernière fois les élu·es avant les élections des 15 et 22 mars. L’occasion, pour celles et ceux qui quittaient définitivement le conseil, de faire une dernière déclaration avant de retrouver leur vie de « citoyen lambda », dixit l’élu d’opposition Gilles Rhode.

L’ancien maire de Crest, Hervé Mariton, élu depuis 1995, a tenté de contester une dernière fois les critiques qui lui ont été adressées pendant 31 ans...

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026