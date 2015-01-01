Aux Sétérées, l’épine dans le pied des chasseurs

Le bâtiment de la Fédération n’est pas pas conforme à la réglementation.

C’est une histoire qui n’en finit plus... Le lundi 26 janvier, à l’occasion des voeux de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme (FDC 26), le président Rémi Gandy a informé son auditoire des « avancées » – si l’on ose dire – du dossier de régularisation du bâtiment qui abrite la Fédération, dans les hauteurs de Crest, tout au bout de la route des Sétérées. Un dossier qui traîne depuis fort longtemps, mais dont les derniers rebondissements nous avaient échappé.

Rémi Gandy a formulé le voeu que l’équipe qui lui succèdera à la tête de la Fédération soit débarassée de cette épine plantée depuis 2009 dans le pied des chasseurs drômois : « C’est un voeu pour 2026, mais si on y arrive en 2027, ce sera déjà intéressant », a espéré le président. Son souhait ? Que le « permis de régularisation » du bâtiment de la Fédération, récemment déposé, soit accepté par la Ville de Crest, puis validé par la préfecture de la Drôme, afin de mettre une fois pour toutes le siège social des chasseurs dans les clous de la réglementation d’urbanisme.

Quel est au juste le problème de ce bâtiment de 1 400 m2 ? L’affaire est un peu complexe et mérite un petit retour en arrière...

Article publié dans Le Crestois du 6 février 2026