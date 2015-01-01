Le Sage de la Drôme attend le feu vert de l’État

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est adopté à l’unanimité.

Unanimité. Après huit ans de travail et de concertation, la commission locale de l’eau (Cle) – sorte de parlement local de l’eau rassemblant 52 membres (élus, usagers, associations, agriculteurs, représentants de l’État…) – a approuvé de manière définitive la révision du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) de la vallée de la Drôme, le mardi 3 février à la salle polyvalente d’Allex.

Ce document administratif – adopté à l’origine en 1993, et c’était alors une première en France – fixe les orientations pour une gestion durable de l’eau sur un territoire qui comprend trois intercommunalités : la communauté de communes du Diois (CCD), celle du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) et celle du Val de Drôme (CCVD)...

Article publié dans Le Crestois du 6 février 2026