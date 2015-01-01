Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

À Armorin, le CAP restauration vous accueille

La formation qui accueille 24 élèves propose un P’tit resto les midis.

Les journées portes ouvertes sont toujours l’occasion de belles découvertes. Le samedi 31 janvier, la cité scolaire Armorin accueillait élèves et parents pour présenter ses locaux, ses parcours de formations et ses équipes pédagogiques. L’occasion pour les visiteurs de se familiariser avec cette institution locale qui a accueilli des générations d’habitants de la vallée. Et de découvrir les multiples formations qu’elle propose...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 6 février 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU