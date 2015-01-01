À Armorin, le CAP restauration vous accueille

La formation qui accueille 24 élèves propose un P’tit resto les midis.

Les journées portes ouvertes sont toujours l’occasion de belles découvertes. Le samedi 31 janvier, la cité scolaire Armorin accueillait élèves et parents pour présenter ses locaux, ses parcours de formations et ses équipes pédagogiques. L’occasion pour les visiteurs de se familiariser avec cette institution locale qui a accueilli des générations d’habitants de la vallée. Et de découvrir les multiples formations qu’elle propose...

Article publié dans Le Crestois du 6 février 2026