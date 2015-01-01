Les métiers agricoles à l’honneur à la MFR

La Maison familiale rurale de Divajeu forme 125 jeunes à l’agriculture.

Trois fois par an, la Maison familiale rurale (MFR) de Divajeu ouvre ses portes aux jeunes et à leur famille pour leur faire découvrir la vaste offre de formation qu’elle propose en matière agricole.

Le samedi 31 janvier, les personnels et bénévoles de cette structure locale réputée ont accueilli de nombreux visiteurs, venus de la vallée mais aussi de bien au-delà. L’occasion de visiter les bâtiments et les espaces de travail d’une maison fondée en 1959 par des agriculteurs qui souhaitaient que leurs enfants puissent poursuivre leur scolarité tout en bénéficiant d’une expérience professionnelle agricole sérieuse...

Article publié dans Le Crestois du 6 février 2026