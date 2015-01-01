Que faire des portables au lycée ?

À la Cité scolaire Armorin de Crest, l’interdiction des téléphones n’est pas à l’ordre du jour.

« L’interdiction du portable ? C’est le gros sujet dont tous les lycéens parlent en ce moment. Quasiment tous sont contre une interdiction totale », estime Camilo, élève en classe de première à la cité scolaire Armorin, à Crest, et membre du conseil de vie lycéenne (CVL). Le sujet a effectivement pris de l’ampleur à la suite de la saillie du président de la République, Emmanuel Macron, qui affirmait mi-décembre vouloir appliquer cette interdiction dès la rentrée 2026.

Depuis, l’Assemblée nationale a voté, le 26 janvier en première lecture, une proposition de loi pour « protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux ». Au coeur de cette loi, l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans...

À lire dans notre article : La Région insatisfaite du projet de loi voté à l'Assemblée nationale

Article publié dans Le Crestois du 6 février 2026