La liste Crest au coeur fait haro sur Avec

À l’approche du scrutin, le discours de la majorité sortante se raidit.

Un changement de ton. Le vendredi 30 janvier, la liste Crest au coeur, menée par la maire sortante Stéphanie Karcher, tenait une réunion publique pour présenter son équipe au complet et les grandes lignes de son programme. La salle Coloriage était comble, avec environ trois cents personnes, pour écouter les propositions de cette liste construite dans la continuité de la mandature entamée en 2020 par l’ancien maire, Hervé Mariton.

On retrouve ainsi, aux côtés de Stéphanie Karcher, de nombreux élus sortants, dont le trio de tête : Christophe Lemercier, actuel premier adjoint délégué à l’urbanisme et à la transition, Morgane Peyrache, deuxième adjointe déléguée aux finances, et Jean-Pierre Point, troisième adjoint délégué aux services techniques et à l’aménagement. Sur la liste, on trouve également de vieux compagnons de route de l’ancien maire de Crest...

Article publié dans Le Crestois du 6 février 2026