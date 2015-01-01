Les voeux d’espoir de la sous-préfète de Die

Véronique Simonin a insisté sur le soutien de l’État au monde rural.

Il y avait un monde fou sous les dorures du salon d’honneur de la sous-préfecture de Die, le mardi 27 janvier au soir. Véronique Simonin y organisait sa traditionnelle cérémonie des voeux en présence de la préfète de la Drôme, Marie-Aimée Gaspari, et de très nombreux acteurs et élus du territoire. Une cérémonie qui fut l’occasion de rappeler les priorités de l’État dans l’arrondissement de Die qui, rappelons-le, s’étend d’Est en Ouest de Lus-la-Croix-Haute à Livron-sur-Drôme, et du Nord au Sud de Saint-Julien en Vercors à Saint-Nazaire-le-Désert.

L’occasion également pour la représentante de l’État de tenter de voir l’avenir avec un peu d’optimisme, dans un climat national et internationnal morose...

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026