Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Le samedi 7 février, jetons le cancer !

Le Rotary club organise une collecte de dons à Crest et à Aouste.

Cette année encore, le Rotary club Crest Vallée de la Drôme organise une nouvelle édition de la collecte « Jetons le cancer », en solidarité avec la journée mondiale de lutte contre le cancer. La collecte se déroulera le samedi 7 février, à l’entrée des supermarchés Auchan, à Crest, et Intermarché, à Aouste-sur-Sye.

Les fonds récoltés seront ensuite intégralement reversés à des laboratoires ou à des unités médicales pour financer du matériel de recherche pour la lutte contre le cancer. Depuis son lancement il y a dix ans, cette initiative lancée en Rhône-Alpes a permis de collecter un total de 1 729 486 euros (en France métropolitaine, Belgique, et à l’île de la Réunion).

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU