Le samedi 7 février, jetons le cancer !

Le Rotary club organise une collecte de dons à Crest et à Aouste.

Cette année encore, le Rotary club Crest Vallée de la Drôme organise une nouvelle édition de la collecte « Jetons le cancer », en solidarité avec la journée mondiale de lutte contre le cancer. La collecte se déroulera le samedi 7 février, à l’entrée des supermarchés Auchan, à Crest, et Intermarché, à Aouste-sur-Sye.

Les fonds récoltés seront ensuite intégralement reversés à des laboratoires ou à des unités médicales pour financer du matériel de recherche pour la lutte contre le cancer. Depuis son lancement il y a dix ans, cette initiative lancée en Rhône-Alpes a permis de collecter un total de 1 729 486 euros (en France métropolitaine, Belgique, et à l’île de la Réunion).

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026