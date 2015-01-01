Un projet photovoltaïque à La-Roche-sur-Grane

La CCVD et la commune envisagent de développer un parc sur 2,5 ha.

C’est dans une ambiance studieuse mais pressée que Jean Serret, maire d’Eurre et président de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), a présidé son avant-dernier conseil communautaire le mardi 20 janvier. Un conseil placé sous le signe des fins de budgets pour tous, et la traditionnelle dotation des communes, dont le montant n’a guère bougé par rapport à l’année dernière.

Il y a eu aussi bien des délibérations techniques, dont Le Crestois vous fera grâce, que des lectures instructives, comme celle, obligatoire chaque année, du rapport annuel de la société d’économie mixte (SEM) Val Drôme développement, lancée en 2014 et soutenue par des entreprises privées comme Dwatts, ou le fonds Oser ENR de la Région. Dotée de 698 000 euros, abondé à 70,2 % par la CCVD, cette SEM a permis, entre autres, le lancement de la SAS Centrales villageoises Gervanne Raye. En 2024, elle a dégagé un chiffre d’affaires de 26 811,49 euros, grâce à la vente d’électricité issue de panneaux photovoltaïques installés sur des toitures communales.

À propos d’énergie renouvelable, il fut annoncé, lors du conseil communautaire, un nouveau projet de centrale solaire à La-Roche-sur-Grane...

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026