Des écoles exposées aux pesticides

Une récente enquête du journal Le Monde met en avant l’exposition d’écoles de la vallée à une « pression forte » de produits phytosanitaires. En cause : la culture de la vigne, du blé et du maïs.

Le 18 décembre dernier, le journal Le Monde publiait une carte de France des écoles, collèges et lycées, construite par un collectif de chercheurs (lire encadré ci-dessous). Celle-ci établit, commune par commune, la proximité de ces établissements avec des parcelles agricoles utilisant des pesticides chimiques dans un rayon d’un kilomètre maximum. Un travail de fourmi qui a permis au Monde de conclure qu’un établissement sur quatre est soumis à une pression « forte », à savoir au moins un traitement à pleine dose par an.

Le Crestois a fait un zoom dans cette carte de France pour savoir si des écoles de la vallée étaient concernées. Et c’est le cas...

Article publié dans Le Crestois du 23 janvier 2026