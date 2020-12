Le projet de retenue géante à Divajeu avance à pas feutrés

La problématique foncière pourrait être levée début 2021, ouvrant la voie à la plus grande retenue du département.

C'est un territoire qui, plus que les autres dans la Drôme, souffre chaque été des épisodes de sécheresse. Face à la régularité et à l'amplification de ces phénomènes climatiques extrêmes, les exploitations agricoles installées dans le secteur "Crest Sud" (Divajeu, Chabrillan, Crest, Autichamp, la Répara-Auriples, Grâne et la Rochesur- Grâne) sont contraintes de puiser toujours plus dans la Drôme pour arroser leurs champs, au point de menacer l'équilibre de la rivière.

Tous les ans, la préfecture autorise ainsi les irrigants à puiser dans la Drôme au-delà de son « débit réservé », pourtant fixé par la loi dans le but de préserver les écosystèmes et les différents usages de l'eau. C'est dans ce contexte très tendu, tant pour les agriculteurs que pour la rivière elle-même, que les discussions sur un projet de retenue d'eau de grande envergure dans le secteur Crest Sud ont, ces derniers mois, considérablement accéléré.

En septembre, Le Crestois apprenait de la Direction Départementale des Territoires (DDT) qu'un projet de retenue d'une capacité de 600 000 à 1 000 000 de m3 était à l'étude sur le secteur de Divajeu. Potentiellement le projet le plus conséquent dans le département.

Selon nos informations, la problématique foncière, qui empêchait l'émergence de ce projet faute de terrains disponibles, pourrait bientôt se résoudre...

Article publié dans Le Crestois du 11 décembre 2020