Sécheresse : la Drôme en "alerte renforcée"

La rivière Drôme et ses affluents connaissent un nouvel été très sec. Les services de l'État sont mobilisés, mais les conflits d'usage perdurent...



À votre avis, la Drôme ressemblera à ça en 2030, 2040 ou 2050 ?

À l'ombre d'un vieux mûrier, Jacky Ponce regarde couler, au pied de la demeure familiale, le ruisseau du Rif Noir. Difficile d'imaginer que ce maigre filet d'eau sombre permit jadis d'alimenter la «Fabrique» de ses parents, située en contrebas du hameau des Porterons, à Divajeu. Le courant faisait alors tourner les turbines de cette filature de soie qui, en son temps et avec d'autres usines, fit la richesse de la vallée. On est loin désormais de ces temps d'abondance, et la Drôme, comme nombre de ses affluents, souffre aujourd'hui d'une sécheresse chronique.

Une situation suffisamment inquiétante pour que la préfecture décide de placer, le 3 septembre dernier, le bassin de la Drôme en "alerte sécheresse renforcée"...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 18 septembre 2020