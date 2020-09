Un projet de retenue d'eau géante à Divajeu ?

L'idée est de créer une retenue d'eau de 600 000 à 1 million de m3.

« Près de Choméane, la profession agricole et le Syndicat d'irrigation drômois (SID) réfléchissent à la création d'une retenue plus importante. » Prononcés par Basile Garcia, directeur du service Eau et Forêt à la Direction départementale des territoires (DDT), en présence d'Isabelle Nuti, directrice de la DDT, ces quelques mots risquent fort de faire réagir.

Car le projet, encore au stade de l'ébauche, est loin d'être connu de l'ensemble des acteurs de la gestion de l'eau dans le bassin de la Drôme...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 18 septembre 2020