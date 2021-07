Réponse ouverte à l’ancienne "Association bibliothèque" de Chabrillan

Réponse de l’équipe municipale de Chabrillan à une tribune publiée le 16 juillet 2021.

Vous avez publié dans Le Crestois du 16 juillet une tribune : « Que se passe-t-il à la bibliothèque de Chabrillan ? »

Répondons d’abord à la question posée en titre de cette tribune : « Que se passe-t-il à la Bibliothèque de Chabrillan ? » La réponse peut être apportée très simplement : une bibliothécaire professionnelle a été recrutée et une nouvelle équipe bénévole y est active pour en assurer le bon fonctionnement. Les activités se poursuivent et sont élargies, en particulier concernant les accès numériques à la culture et à l’information, ainsi que des animations et ateliers pour enfants. Le passage en régie s’est donc bien effectué sans inconvénient pour les utilisateurs.

Il nous faut malheureusement constater que vous persistez dans la volonté de créer un climat délétère fondé non sur le dialogue mais sur votre ressentiment envers la décision du passage en régie, en usant de toujours plus d’arguments tronqués...

Tribune publiée dans Le Crestois du 23 juillet 2021