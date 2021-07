Que se passe-t-il à la Bibliothèque de Chabrillan ?

Tribune du 16 juillet 2021 de l’association La culture délivre.

Le contexte : La bibliothèque de Chabrillan est passée en janvier dernier en régie municipale, laissant à l’association qui en avait la charge depuis 28 ans un sentiment de dépossession. Depuis, l’association et la mairie s’affrontent par avocats interposés. Ci-dessous, les derniers épisodes en date, racontés par l’association (NDLR).

• Le 5 février : Comme demandé nous quittons le cafébibliothèque. Nous décidons d’avancer. Nous déménageons le mobilier et les livres ados que l’association a achetés grâce à une subvention de la Caisse d’épargne de 19 000€ pour développer l’accès à la lecture et la culture en ciblant le public adolescent. Nous trouvons un lieu dans le village et créons un nouvel espace pour l’association. Des adolescents participent activement à la mise en place du lieu. Ils adhèrent à l’association et la font revivre. Deux d’entre eux rejoignent le nouveau conseil d’administration de l’association. Nous n’avons pas demandé de subvention municipale qui, de toute façon, nous aurait été refusée. Ce qui a été confirmé par la délibération n°5 du conseil municipal en date du 9 mars 2021.

• Le 6 février : La commune réclame nos clés. Le cafébibliothèque est, selon la publication du Chacausant d’avril 2021, « une maison commune des associations ». Mais ce n’est pas le cas pour notre association malgré le fait que ce lieu soit le siège social de celle-ci.

• Le 19 février : Nous recevons une lettre recommandée avec injonction de donner à nouveau nos comptes de résultats pour 2018 et 2019. Nous sommes menacés de poursuites devant la chambre régionale des comptes...

