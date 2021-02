Pour en finir avec la polémique sur le loup (5/5)

Chronique de Bernard Foray-Roux (épisode 5/5). En conclusion de cette enquête, on se pose la question : « Et maintenant ? »

Comme il l'écrit lui-même, Bernard Foray-Roux a du mal à faire accepter qu'il n'est ni "pro" ni "anti" loup. Pourtant celui que nous connaissons comme écrivain et conférencier mais qui reste, à la base, géographe et agronome de formation, entend bien rester en dehors des polémiques qu'il juge stériles, riches en violences mais pauvres en résultats. Vous avez raté le début de cette enquête ? Voici : Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4

Au terme de notre enquête, nous pouvons retenir deux étapes :

- La première a consisté à étudier toutes ces polémiques sur des questions comme la réapparition, le nombre, l'hybridation, etc. Elles sont stériles et ne servent pas à grand-chose si ce n'est à se jeter des chiffres (parfois fantaisistes) à la tête pour discréditer le camp d'en face. Laissons les scientifiques les étudier sereinement.

- Dans la deuxième étape, nous avons cherché à mesurer les dangers réels de prédation du loup en France. On a vu ce qu'il fallait penser des risques pour les humains et la faune sauvage même s'ils ne sont pas à écarter. Restait l'épineux problème de l'élevage ovin pour qui la prédation est un handicap et un traumatisme réel.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Le loup est un redoutable prédateur doté d'une mâchoire surpuissante et sachant chasser en meute. Ce sont ces atouts qui ont attiré l'attention des hommes et les ont poussés à le domestiquer en créant la race des chiens.

La souffrance d'un éleveur qui voit ses animaux prédatés est terrible et incontestable. Elle ne peut pas se régler à coups d'indemnisation....

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 5 février 2021