Pour en finir avec la polémique sur le loup (3/5)

Chronique de Bernard Foray-Roux (épisode 3/5). Cette semaine, la question de la prédation du loup sur l’homme et sur la faune sauvage.

Comme il l'écrit lui-même, Bernard Foray-Roux a du mal à faire accepter qu'il n'est ni "pro" ni "anti" loup. Pourtant celui que nous connaissons comme écrivain et conférencier mais qui reste, à la base, géographe et agronome de formation, entend bien rester en dehors des polémiques qu'il juge stériles, riches en violences mais pauvres en résultats.

La prédation sur l’homme. C'est le fantasme absolu ! Le loup mangeur d'hommes ! Sans refaire toute l'histoire du rapport de l'homme au loup, notons seulement que sa diabolisation (aux origines essentiellement chrétiennes malgré Saint François d'Assise et le loup de Gubbio) n'est pas intemporelle (on n'a pas toujours eu peur du loup) et universelle (on n'a pas partout peur du loup).

Voyons, là encore, les chiffres. Quels sont les principaux prédateurs des humains ? (Nos chiffres proviennent de plusieurs sources scientifiques que tout le monde peut trouver et recouper sur Internet, citées par des médias comme Ouest-France, Science et Avenirs ou France Info, et qui donnent, à très peu de choses près, les mêmes résultats).

Le moustique tue 750 000 humains par an dans le monde ; l'homme vient au deuxième rang (meurtres et guerres) : 437 000 morts ; le serpent : 100 000 morts..

Article publié dans Le Crestois du 22 janvier 2021