Crest et Nini-Chaize bientôt main dans la main ?

Crest'actif et la MJC vont-ils s'associer autour d'un nouveau lieu pour les jeunes ?

Quand on connaît le passif entre la ville de Crest et la MJC Centre social Nini-Chaize, la nouvelle a de quoi surprendre. Denis Benoit, le président de la Communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), a annoncé, lors du conseil communautaire du jeudi 7 octobre, que la MJC associative basée à Aouste et le centre social municipal Crest’Actif allaient travailler de concert autour d’un nouveau dispositif dédié à la jeunesse, sous le patronage de la 3CPS.

Un attelage un peu baroque pour piloter un « accueil jeunes » qui prendra ses quartiers au Bosquet, à Crest, et devrait ouvrir ses portes en janvier 2022...

Article publié dans Le Crestois du 22 octobre 2021

