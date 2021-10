Un diagnostic jeunesse qui appelle des actes

Les acteurs de la jeunesse de la vallée ont présenté les résultats d'une enquête menée auprès de 700 jeunes du bassin crestois.

Comment va la jeunesse de la vallée de la Drôme ? C’est à cette question que les acteurs locaux de la jeunesse ont essayé de répondre en produisant un diagnostic, à partir d’un questionnaire rempli par près de 717 élèves scolarisés à Crest (429 collégiens et 288 lycéens) pendant près d’un an, à partir de juin 2020, plus vingt-cinq entretiens individuels de jeunes de 10 à 25 ans.

« Une taille d’échantillon rare et extrêmement représentative puisque cela représente 31 % des élèves scolarisés à Crest », a assuré Johanna Lees, sociologue au Laboratoire de sciences sociales appliquées (LaSSA), basé à Marseille, qui a accompagné la réalisation de ce document avec sa consoeur anthropologue de l’enfance, Elsa Zotian.

Mais que dit ce diagnostic ? S’il ne dresse pas un portrait totalement sombre de cette jeunesse crestoise, il reste alarmant sur bien des aspects...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 22 octobre 2021

À lire sur le même sujet :