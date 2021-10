Bob Ladent, la légende du sport crestois

Le président de l'Union sportive crestoise laisse son siège.

Après douze ans au service de l’Union sportive crestoise (USC), le président Robert Ladent, alias Bob, a donc laissé son siège de président à Alain Curtil (lire notre article).

Voilà une trentaine d’années que Bob est investi dans le sport, toujours un oeil sur un terrain de foot, un pied sur le stade de rugby, une oreille à la gym, un doigt sur un dossier ! C’est LA référence crestoise pour le sport. Sa vie et son oeuvre ont été rythmées par les coups de sifflet et les bancs de touche, après avoir arrêté son four de boulanger et terminé la chaume du début d’après-midi.

Qui n’a pas vu le sourire de Bob, entendu ses coups de gueule et n’a pas fait face à sa volonté d’aider un club ? Bob est encouragé par son ami de longue date, Yvan Lombard, alors administrateur au club de foot où il entre en 1996...

Article publié dans Le Crestois du 8 octobre 2021

