Alain Curtil, nouveau président de l'USC

Il prend la suite de Bob Ladent dans un contexte houleux.

Ça y est. Alain Curtil prendra finalement bien la suite de Robert "Bob" Ladent, président historique depuis neuf ans (et aussi entre 2000 et 2003), à l’Union sportive crestoise (USC).

Le 11 septembre dernier, une première assemblée générale (AG) de l’association, qui fédère vingt-sept clubs de sport crestois et 3 000 licenciés, n’avait pu se conclure en bonne et due forme. Comme nous l’écrivions dans notre édition du 17 septembre, elle avait même tourné au pugilat entre le président Bob Ladent et l’élu délégué aux sports de la ville, Caryl Fraud, accusé de vouloir placer l’association sous la coupe de la mairie en appuyant la candidature à la présidence d’une proche, celle de Véronique Sibille...

