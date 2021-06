Canton de Crest : Muriel Paret et Daniel Gilles en tête

Le binôme de gauche a remporté 54,37% des suffrages au premier tour mais devra en passer par un second tour

Ils devront être à nouveau présents à l'élection... Le binôme de Muriel Paret et Daniel Gilles, candidats de « la Drôme en commun » (union de la gauche) dans le canton de Crest, a emporté 54,37% des suffrages au premier tour des élections départementales, le dimanche 20 juin. Ils s'imposent pour l'heure face à Caryl Fraud et Véronique Baudouin, soutenus par la majorité départementale de Marie-Pierre Mouton (Les Républicains), qui obtiennent 45,63% des voix. Mais faute d'une participation suffisante, les électeurs seront à nouveau appelés aux urnes pour un second tour, le dimanche 27 juin.

La participation dans le canton est pourtant légèrement supérieure à la moyenne nationale, mais n'en demeure pas moins très faible, avec 62,22% d'abstention (8 599 votants pour 14 162 abstentionnistes). Cette faible participation explique qu'un second tour sera nécessaire pour départager les deux binômes, le code électoral exigeant qu'au moins 25% du corps électoral se soit prononcé pour un binôme pour qu'il soit élu dès le premier tour. Ce qui n'a pas été le cas ce dimanche : Daniel Gilles et Muriel Paret n'ont recueilli que 19,46% des voix des inscrits (16,33% pour le binôme de Caryl Fraud et Véronique Baudouin).

BINÔME DE GAUCHE EN TÊTE À CREST

Le duo de gauche achève ce premier tour avec une avance de 238 voix dans les bureaux de vote de Crest, Mme Paret et M. Gilles y recueillant 54,81% des suffrages exprimés, contre 45,18% pour Mme Baudouin et M. Fraud. Les électeurs crestois se sont également peu mobilisés, avec 62,3% d'abstention ce dimanche.

Article publié le 20 juin 2020