Le duo Paret-Gilles ménage la chèvre et le chou

La gauche espère garder le canton et conquérir le conseil départemental.

Il fait encore un peu chaud, le vendredi 11 juin, en début de soirée, à la salle des Moulinages. Masque sur le visage, les soutiens du binôme de gauche, candidat sur le canton de Crest pour les élections départementales des 20 et 27 juin au nom de la liste « La Drôme en commun », s'installent sagement en demi-cercle autour de Muriel Paret et de Daniel Gilles (candidats), de Laurent Terrail et d'Athénaïs Kouidri (suppléants). Dans l'assistance, on aperçoit les silhouettes d'une quarantaine de personnes, dont les profils rappellent que la séparation entre la droite et la gauche a encore du sens dans la vallée de la Drôme...

Article publié dans Le Crestois du 18 juin 2021

