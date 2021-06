Trombinoscope

Voici la liste des candidats et listes présents aux élections départementales et régionales 2021.

Départementale :

Canton de Crest :

À gauche : Muriel Paret et Daniel Gilles, La Drôme en commun (union de la gauche).

À droite : Véronique Baudoin et Caryl Fraud, majorité départementale (droite).

Canton de Dieulefit :

À gauche : André Gilles et Corinne Moulin, majorité départementale (droite).

À droite : Delphine Petit et Jean-Claude Cêtre, La Drôme en commun (union de la gauche).

Canton du Diois :

De gauche à droite :

- Pierre Dalstein et Angélique Marquet, La drôme en commun (union de la gauche).

- Jacques Suchel et Laura Marchelli, France Insoumise.

- Bernard Buis et Martine Charmet, majorité présidentielle.

Canton de Loriol :

De gauche à droite :

- Jean-Marc Bouvier et Nicole Llamas, la Drôme en commun (union de la gauche).

- Françoise Chazal et Jacques Ladegaillerie, majorité départementale (droite).

- Ophélie Mercier et Frédéric Marcel, Rassemeblement national.

Régionale :

Cette année, neuf listes concourent pour s'emparer du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Une tête de liste régionale incarne chacune d'entre elles et, dans les douze départements de la région, une tête de liste départementale est désignée. Nous en avons donné les détails dans notre édition du 28 mai.

Pour pouvoir se qualifier au second tour, une liste doit obtenir plus de 10% des suffrages au premier tour. Au-dessus de 5%, la liste peut fusionner avec une autre au deuxième tour.

Les candidats par ordre alphabétique avec, entre parenthèses, les représentants départementaux :

La République En Marche ! : Bruno Bonnel (Célia de Lavergne).

Bruno Bonnel (Célia de Lavergne). Parti communiste et France Insoumise : Cécile Cukierman (Olivier Crenn).

Cécile Cukierman (Olivier Crenn). Union essentielle : Shella Gill (Gisèle Ternisien).

Shella Gill (Gisèle Ternisien). Lutte ouvrière : Chantal Gomez (Adèle Kopff).

Chantal Gomez (Adèle Kopff). Europe Écologie - Les Verts : Fabienne Grébert (Olivier Royer).

Fabienne Grébert (Olivier Royer). Rassemblement national : Andréa Kotarac (Stéphane Blanchon).

Andréa Kotarac (Stéphane Blanchon). Union des démocrates musulmans français : Farid Omeir (Melek Ozer).

Farid Omeir (Melek Ozer). Parti socialiste : Najat Vallaud-Belkacem (Samuel Arnaud).

Najat Vallaud-Belkacem (Samuel Arnaud). Les républicains : Laurent Wauquiez (Nicolas Daragon).

Article publié dans Le Crestois du 18 juin 2021

