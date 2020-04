Témoignage : coincés au bout du monde #2

Suite des aventures de deux habitants de notre vallée coincés en Asie.

Il y a deux semaines, nous avions publié le témoignage d'Anne-Marie et André, bloqués au Cambodge par la fermeture des frontières due à la crise sanitaire. Leur calvaire est terminé ! Ils nous envoient ce petit texte :

Nos voyageurs bloqués au Cambodge sont rentrés

Nous sommes rentrés le 27 mars, rapatriés par Quatar Airlines.

Au préalable, nous avons acheté un billet le 23 pour la Thaïlande. Et nous n'avons pas pu embarquer (il leur fallait le test nasal... Info de dernière minute, test qui n'a plus été obligatoire le 24...). Billet non remboursé à ce jour : 795 euros. Peut être remboursé dans 45 jours...

Il faut savoir qu'un rapatriement est payant. On signe une reconnaissance de dettes de 450 euros. À rembourser avant juillet 2020.

Nous étions tenus de mettre des masques et il est déplorable de voir des gens ne pas en mettre pendant le vol, alors que beaucoup toussaient. En plus au moment du passage de l'émigration, peu de personnes respectaient le mètre de distance de sécurité alors qu il y avait des pancartes le signifiant, et rebelote en attendant ses bagages.

Voilà les nouvelles et depuis notre retour nous avons des nouvelles de Phong Phen où le confinement n'est encore pas demandé.

À l'aéroport, on nous donnait un "laisser-passer" pour rentrer chez nous, car nous ne savions pas comment cela allait se passer... Information introuvable sur internet...

Billet de TGV racheté, on devait repartir de Charles de Gaulle.

Taxi (plus de RER pour aller gare de Lyon) et on saute dans le TGV. Taxi pour récupérer notre voiture stationnée chez ma fille... Puis autoroute.. Et maison... Ouf !

Les bagages, sacs à dos, papiers sont restés 24 heures dehors au cas où...

Pour info nous nous étions inscrits sur diplomatie fr Ariane... On recevait les mails à 24 heures près... Et j'en reçois toujours par rapport aux dates mises sur le site sur la Birmanie où nous devrions être en ce moment...

Nous avons l'habitude de voyager, d'acheter nos billets en vol sec avec nos sacs à dos, mais là on est partis avec un voyage vols multi destinations.. acheté dans une agence et la compagnie Vietnam Airlines ne répond plus...

Publié le 9 avril 2020