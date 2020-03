Témoignage : coincés au bout du monde

Quatre habitants de notre vallée, actuellement coincés au Cambodge, nous envoient un mail pour raconter leur calvaire :

Au début c'était un rêve de 6 semaines de voyage en Asie : Laos puis Cambodge et Birmanie... Tout était pratiquement prévu, sacs à dos, guides de voyage... Voilà 4 amis qui se régalent de leur voyage à venir ! Gilles adore se pencher sur son ordi tous les matins et concocter le trajet de ces 6 semaines de rêve... Sauf que les visas se raréfient avec des dates pour passer dans le Cambodge.

Pas grave, on prend un vol plus tôt. Et quand on voit que les frontières se ferment à la vitesse grand V, on s'inscrit à l'ambassade avec les documents demandés. On rachète un retour plus tôt (à 750 euros par personne) pour aujourd'hui, le 23 mars. On a les papiers demandés : attestation du médecin qui affirme que l'on pas pas le coronavirus à 45 dollars et l'attestation d'assurance de nos cartes de crédit.

On prend un tuk tuk (taxi asiatique) pour l'aéroport avec masque et gants. Population migrant dans les aéroports. Et là, devant les comptoirs pour s'enregistrer pour notre vol Phong Peng-Bangkok-Paris qui devait arriver demain à 6h50, on nous demande la preuve d'un test nasal... Ahurissant ! Personne ne l'a, à par une dizaine d'Américains...

On envoie un mail à l'ambassse de France à Paris qui nous dit de contacter l'ambassade du Cambodge... Le chat qui se mord la queue...

Cela va faire une semaine que l'on s'est inscrit à l'ambassade, ici, à Phong Peng et rien ne bouge.. Que faites-vous pour aider les gens comme nous ? On était inscrit sur le site d'Ariane. À part nous dire de nous débrouiller tous seuls et de racheter des billets pour rentrer, aucune aide.

Au bout de 2 billets rachetés et l'hébergement et les repas, croyez-moi, on ne va pas tenir longtemps. Ici, les malades ne sont pas détectés comme en France et la population va mourir aussi et même plus vite qu'en Europe.

Anne-Marie et André