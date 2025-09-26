Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

« La violence à l’école n’augmente pas, mais elle change »

Éric Debarbieux, spécialiste de la violence à l’école, vient en parler à la médiathèque de Crest le 30 septembre.

Pourquoi la question de la violence à l’école fait-elle autant débat dans la société ?

C’est normal d’être inquiet pour ses enfants, c’est un souci familial qui peut se comprendre. Ceci étant, il y a eu une récente mise à jour de ce qu’on considère comme de la violence ces dernières années. Ce n’est que depuis 2010-2011 qu’on parle de harcèlement alors que ça existe depuis toujours ! C’est aussi devenu une question sociétale sur un supposé « ensauvagement » de la jeunesse, un concept auquel je ne crois pas. A cela s’ajoute la récupération politique du moindre fait divers...

Article publié dans Le Crestois du 26 septembre 2025

