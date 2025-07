Le Clan, le Vercors en noir et blanc

Le photographe Benjamin Béchet a passé quatre ans à capturer le milieu naturel du massif et ceux qui l’habitent.

Entre 2020 et 2024, Benjamin Béchet arpente le Vercors, à la découverte de sa richesse naturelle et, au gré des rencontres, avec ceux qui y vivent. Au début, le photographe de 47 ans n’est pas encore installé à Die, comme aujourd’hui. Il habite à Marseille et, lauréat de la grande commande de photojournalisme de la Bibliothèque nationale de France « Radioscopie de la France », il travaille alors sur les forêts. Plus globalement, il « creuse le sillon du rapport que nous entretenons au milieu naturel » explique-t-il au Crestois, en explorant la problématique qui oppose protection des milieux et développement économique. Le Vercors l’a tout de suite séduit et fait donc l’objet aujourd’hui d’un ouvrage photographique, Le Clan, publié en juin 2025 aux éditions André Frère, une maison indépendante qui se consacre à la photographie et à l’art...

Article publié dans Le Crestois du 25 juillet 2025

Photos : Benjamin Béchet