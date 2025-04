Vere Papa mortuus est : un dessert pour se souvenir

Le pan dei morti, ancien biscuit des défunts, devient hommage discret et affectueux à un pape qui croyait en l’homme.

Je voulais vous parler d’îles flottantes. De blancs en neige battus à la main, d’un filet de caramel doré, d’un dessert d’enfance aussi doux qu’une grand-mère. Et puis... le ciel s’est assombri. Vere Papa mortuus est. Le pape est mort. Alors j’ai changé d’idée. Pas de crème, pas de flots meringués. Car celui qui vient de nous quitter n’était pas un homme de légèreté sucrée, mais de profondeur, d’engagement, de foi en l’autre. Le pape François, jésuite et homme du réel, croyait aux vertus simples : accueillir, discerner, servir. Il laissait derrière lui un appel clair : « Former des esprits ouverts, éveiller de grands désirs, soutenir, encourager. » Comment lui rendre hommage ? Avec ce que je sais faire. Avec un four, un peu de mémoire, et du sucre. Le pan dei morti, ce biscuit ancien lié à la Toussaint et à la mémoire des absents, s’est imposé.

Parce que parfois, cuisiner, c’est prier en silence....

Article publié dans le Crestois du vendredi 25 avril 2025.