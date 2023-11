Une nouvelle chanson des Beatles !

Coup de tonnerre : The Beatles, le groupe le plus célèbre au monde, est de retour avec un nouveau titre ! Le 2 novembre dernier a été une date historique dans l’histoire de la musique avec la sortie mondiale d’une toute dernière chanson dont la production s’est achevée il y a quelques semaines à peine. Comment est-ce possible ? Une petite explication s’impose :

En 1978, John Lennon, seul chez lui, cherche l’inspiration. Il enregistre vite fait, sur un magnéto-cassette bas de gamme, un embryon de chanson qu’il accompagne au piano. En 1980, peu après la mort de l’artiste, sa femme trouve la cassette et l’offre à Paul McCartney.

En 1994, Paul réécoute la bande et se dit que, décidément, elle aurait pu faire une bonne chanson des Beatles. Il soumet l’idée aux deux autres membres du groupe qui acceptent. La bande d’origine est confiée à des ingénieurs du son pour améliorer sa qualité et George Harrison enregistre sa partie de guitare. Hélas, la technologie de l’époque n’est pas encore assez avancée pour obtenir un résultat satisfaisant et le projet est abandonné.

En 2023, Paul fait une nouvelle tentative et, cette fois, c’est la bonne ! L’utilisation d’outils d’intelligence artificielle, désormais de plus en plus performants pour séparer les instruments des voix, fait des miracles. « Elle était là, la voix de John, claire comme du cristal. C’était très émouvant. » raconte Paul. Plus rien ne s’opposant désormais à finaliser le titre, les deux membres survivants du groupe, Paul McCartney et Ringo Starr, sont donc retournés cet automne en studio pour jouer leur partie musicale, enregistrer les chœurs et mixer le tout.

Voici donc, au final, une chanson dont l’apport des musiciens se sera étalé sur plus de quarante ans. La plus longue gestation jamais atteinte pour une chanson !

Mais que vaut le morceau ? Soyons francs : Now and then n’est pas une grande chanson des Beatles et ne fera sans doute pas un tube, même si elle est plutôt agréable à écouter et émouvante. Elle ravira les fans et procurera aux autres un réveil nostalgique pour ce groupe mythique dont la production musicale aura débuté en 1962 pour s’achever en... 2023 !

Philippe Multeau

THE BEATLES

Now and then (2023)

Single disponible en vinyle, CD et numérique

Les compilations “Red” et “Blue” Décidément, l’actualité des Beatles est incroyablement riche ce mois-ci ! Le 10 novembre, les compilations cultes, communément intitulées Album rouge (1962-1966) et Album bleu (1967-1970), ont été rééditées en version remasterisée et augmentée. La chanson Now And Then, bien qu’enregistrée après 1970, a été ajoutée à la fin de l’album bleu.

Article publié dans Le Crestois du 10 novembre 2023

Photos : © Apple Corps Ltd