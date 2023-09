En direct du Bridge to Hell

La troisième édition du festival de metal crestois s’est déroulée les 8 et 9 septembre.

JOUR 1, VENDREDI SOIR :

Et de trois pour le Bridge to Hell, le désormais incontournable festival de musique metal de Crest et du Val de Drôme ! Toujours organisé à l’espace Soubeyrand, le festival reprend la plupart de ses acquis : scène principale dans la grande salle des Moulinages, grand parking à proximité, camping pour les festivaliers, et programmation avec quatre groupes sur deux jours.

La grande nouveauté de cette édition, c’est le tremplin du samedi sur lequel nous reviendrons un peu plus loin. En plus de cette nouveauté, on note beaucoup de petites évolutions et améliorations : nouvelle disposition de la scène, nouvelle installation lumière, nouvelle déco, et nouveaux stands dont un luthier, un tatoueur, un vendeur de t-shirts et un stand de l’association La Boite en metal.

Il est 19 heures, les portes ouvrent et les premiers festivaliers commencent à entrer dans une ambiance bon enfant et décontractée. Ce premier soir, ce sont environ 350 personnes qui auront fait le déplacement. Tout à fait honorable compte-tenu de la concurrence du premier match de la coupe du monde de rugby France - Nouvelle Zélande qui a lieu pile en même temps !

C’est à Faith in Agony que revient la lourde tâche de lancer les hostilités...

Article publié dans Le Crestois du 15 septembre 2023