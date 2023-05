Il y a cent ans naissait François-Jean Armorin

Jacques Mouriquand, auteur d’un livre à sortir sur le trop méconnu journaliste Crestois, retrace la vie de cette figure de son temps, disparu dans un crash d’avion en 1950.

Le téléphone a sonné. C’était mon éditeur Éric Peyrard, le patron des éditions Ampelos. Tout parisien qu’il soit, c’est un Drômois de coeur. Son grand-père est bien connu des historiens du département : Maurice Peyrard fut un des fondateurs de l’excellente revue Études Drômoises. Saillanson, sa petite cité ne l’a pas oublié : on m’assure qu’il s’y trouve une plaque rappelant sa mémoire.

- Écoute, me dit Éric, il n’y a pas beaucoup de célébrités dans ton petit coin. Il faut que tu me fasses une biographie de François-Jean Armorin.

En toute franchise, je n’étais pas très chaud. J’avais eu la malchance de lire un jour un passage du jeune journaliste crestois qui ne m’avait pas enthousiasmé.

- Ah non, tu ne peux pas me faire ça !

Alors, je m’y suis mis.

François-Jean Armorin est né lorsque l’Angelus sonnait, le 14 mai 1923. Nous connaissons ce détail grâce à un bouleversant petit carnet tenu par sa mère, Germaine...

