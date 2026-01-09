Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Municipales : Audrey Corneille lance une quatrième liste à Crest

L’adjointe à la sécurité à la mairie de Crest prend ses distances avec l’équipe actuelle et mènera la liste « Crest autrement ».

C’est désormais officiel. Audrey Corneille, quatrième adjointe de la maire de Crest, Stéphanie Karcher, sera candidate aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Celle qui est aujourd’hui élue déléguée à la sécurité et à l’animation conduira la liste « Crest autrement », dont une partie des membres a rendu visite au Crestois, le mercredi 7 janvier. L’occasion pour Mme Corneille de présenter son projet, d’expliciter ses différences avec l’équipe municipale actuelle, dont elle est membre, et les difficultés qu’elle a pu rencontrer dans ce projet d’émancipation politique...

Trois autres listes devraient se présenter aux suffrages des Crestois en mars prochain...

Article publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026

