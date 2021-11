Ligne 28 : usagers, communes et élus restent mobilisés

Appel à manifester le mardi 7 décembre (communiqué de presse).

À partir de janvier 2022, la ligne de bus 28 doit être scindée en deux avec une correspondance obligatoire à Crest. Cette décision de la Région a été prise sans concertation des usagers et des élus locaux.

CORRESPONDANCE DÉLÉTÈRE POUR LES USAGERS

Cette ligne donne satisfaction à tous, aux habitants et aux usagers, mais aussi aux chauffeurs. La Région justifie sa démarche par le « verdissement » des bus, à savoir le choix de l’utilisation du gaz naturel (GNV)… Nous partageons pleinement cette politique « du rouler plus propre », mais ces bus « verts » peuvent rouler plus de 400 kilomètres, de quoi continuer des parcours sans changement de Valence jusqu’au Diois.

Par conséquent nous ne pouvons accepter cette correspondance obligatoire à Crest qui va allonger encore le temps de trajet et le complexifier...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de ce communiqué est réservé aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Communiqué publié dans Le Crestois du 26 novembre 2021