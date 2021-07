Notre planète n’est pas une poubelle

Lettre ouverte à M. le Maire et à tous les citoyens, par Darine Koehl, en 4eB à Revesz-Long

Lettre ouverte de Revesz-Long Des élèves de classes de quatrième du collège Revesz- Long, à Crest, nous ont adressé une série de lettres ouvertes, rédigées dans le cadre de leur cours de français avec leur professeur Karine Coll. Nous publions ci-dessous la dernière d’entre-elles, rédigée par Darine Koehl.

Il n’est pas trop tard pour demander pardon à la Terre ! Aujourd’hui, c’est avec détermination et conviction que je prends ma plume pour vous annoncer qu’il est temps de prendre en considération l’urgence de lutter contre la pollution de notre planète. J’ai décidé, en cet instant-même, d’agir en vous adressant cette lettre dans le but de sensibiliser les personnes pour la protection de notre planète. Le monde fait face à un épisode effroyable de pollution.

Chaque jour sur mon chemin je trouve de nombreux déchets jetés par des gens qui n’ont aucun respect pour notre environnement ! Cela tue notre Terre, tue nos eaux , notre végétation, notre faune et notre flore. Cette situation est inacceptable !

Savez-vous combien de temps dure la décomposition d’un déchet, en particulier du plastique ? Elle met 100 à 1000 ans pour qu’un seul bout de plastique se décompose. C’est hallucinant ! Il faut réagir ! Stopper ce danger humanitaire pour la planète !

La France est l’un des principaux consommateurs de plastique en Europe ! Le saviez-vous ? D’après un rapport, elle en utilise 4,8 millions de tonnes par an, soit 70 kilogrammes par habitant. Voilà ce que notre planète subit tous les jours ! Aujourd’hui notre planète a mal ! OEuvrons pour la soigner !

Elle est vivante, ce n’est pas une poubelle ! Et il faut la respecter, car c’est notre lieu de vie !

Je tiens à m’engager pour cette cause, car il est temps d’agir et de sensibiliser la population afin de respecter la terre sur laquelle nous existons et vivons ! Darine Koehl, collégienne française

Tribune publiée dans Le Crestois du 23 juillet 2021