Gigi et la passerelle de Saint Ferréol

On peut en sourire... ou pas. La chronique de René Bergier du 16 juillet 2021.

Alors qu’on n’était pas encore sortis du confinement, mon ami Gigi, le petit poisson émigré, voulait se dégourdir les nageoires et faire une petite virée en banlieue sud de Crest. Il avait donc remonté le mince filet d’eau qui coulait encore dans le ruisseau de Saint-Ferréol pour finalement s’arrêter près de la chapelle du même nom. Et là, surprise ! Sur l’esplanade, une immense construction métallique, toute en longueur et d’un gris bien triste, était posée là, venue de nulle part. Vous connaissez Gigi, avec son esprit curieux et son imagination un peu délirante…

Mais voyez plutôt le récit qu’il m’a fait de cette rencontre insolite...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cette chronique est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Chronique publiée dans Le Crestois du 16 juillet 2021