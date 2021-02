Voeu du Conseil municipal de Crest, le 1er février 2021.

Le Conseil municipal exprime sa plus vive inquiétude sur le calendrier de rénovation de la déchetterie de Crest par la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS). La déchetterie de Crest a ouvert avant d'autres, ce qui était bien, mais elle a besoin aujourd'hui d'une rénovation. Celle-ci est indispensable à la qualité du service, à la sécurité. Elle est de nature à encourager une bonne pratique de tri de la part des citoyens.

La 3CPS, lors d'une réunion de commission "réduction, recyclage et valorisation des déchets pour un territoire durable" du 15 décembre, a envisagé de délibérer pour lancer un « projet d'étude de faisabilité » en septembre et annonce un calendrier qui porte à « début 2027 » l'ouverture de Ia nouvelle déchetterie. Ce calendrier n'est pas acceptable.

Au demeurant, la communauté de communes, dans sa réunion, propose de confier au 8FabLab et à Entreautre l'étude de faisabilité. Il ne s'agit pas ici de mettre en cause la compétence de ces structures dans leurs domaines respectifs, mais elles ne nous paraissent pas le mieux à même de mener une étude de faisabilité pour une déchetterie.

Le Conseil municipal de Crest demande que les initiatives soient prises pour lancer le plus vite possible les études préparatoires avec les intervenants techniquement compétents, en tout cas avant la mi-2021 et que l'objectif de réaliser les travaux indispensables à cet équipement soit situé dans un délai maximum de deux ans.

L'hypothèse avancée par le Président de la 3CPS au dernier conseil communautaire du 28 janvier 2021, qu'il n'y ait plus de déchetterie à Crest, n'est pas pour le Conseil municipal de Crest envisageable.

Tribune publiée dans Le Crestois du 5 février 2021