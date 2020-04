À Saillans, la vie suit son cours malgré le confinement

Des petites vidéos mettent en lumière la dynamique de proximité.

Dés le début du confinement, l’équipe municipale du dernier mandat qui comme on le sait est toujours présente, car il a été impossible d’installer les nouveaux élus. Les élus sortants ont souhaité mettre en place de petites vidéos d’informations sur le site de la commune.

C’est donc depuis le mardi 23 mars, que le maire actuel, Vincent Beillard réalise quelques interviews dans le village avec son mobile à la main. Même s’ il faut parfois tendre l’oreille, on a compté quelque 500 vues, pour cette première. Pratique, ludique et plus conviviale que de simples articles, elle met en lumière la dynamique de proximité en pleine ébullition.

A Saillans, la parole est avant tout donnée à tous ceux qui oeuvrent, inventent d’autres manières d’agir au quotidien pour tous. Chacun déploie des trésors d’imaginations afin de s’adapter à cette situation jamais vécue. Cela vient confirmer le cheminement réalisé depuis 2011 contre l’implantation d’un supermarché, pour garder un coeur de village vivant et solidaire.

Quatre épisodes sont désormais en ligne, le dernier ne manque pas d’humour... Le cinquième, en cours de réalisation sera prochainement en ligne sur le site : mairiedesaillans26.fr. Il y sera question notamment de masques "fait maison"! Avec le témoignage de Vincente Barbier (présente sur la photo) une dame du village qui anime l'atelier de couture et qui, suite à ses recherches et des essais, a abouti à un modèle qui sera certainement utile au village.

Publié le 8 avril 2020