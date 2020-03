PIEGROS LA CLASTRE : Ils ne sont pas tous confinés…

Trouvant sans doute que le confinement avait assez duré, des "déménageurs" sans scrupule ont déversé leur rebut de cave ou de garage sur l'air de collecte des déchets dont l'intercommunalité dispose au quartier de la Condamine.

Certes les déchetteries de la Communauté de Communes de Crest et du Pays de Saillans sont toutes fermées car ne pouvant accueillir les dépôts que plus aucun prestataire n'enlève, mais les consignes ont été données de garder ses déchets (autres que les ordures ménagères) chez soi durant le confinement.

Certains imbéciles qui, de toute évidence, n'ont pas reçu l'éducation appropriée, ne se sont pas embarrassés de préjugés pour passer outre. Si les gendarmes qui patrouillent régulièrement sur le secteur, avaient surpris ces "déménageurs" indélicats, ils auraient pu leur demander quelle case ils avaient coché sur leur attestation de déplacement dérogatoire. Cela se serait certainement terminé par au minimum deux contraventions, parce qu'au-delà des consignes de confinement, les dépôts sauvages sont répréhensibles.

Ce genre d'incivilité qui s'est déjà produit au même endroit en décembre dernier, suscite indignation et colère d'une grande majorité de citoyens consciencieux et respectueux des consignes. Il y a les confinés… et les autres. En attendant, ce sera encore à la collectivité de nettoyer les lieux et à ses frais… à moins que l'on trouve des indices pouvant permettre d'identifier ces "déménageurs" indélicats.

Aux dernières nouvelles, mairie et gendarmerie qui enquêtent, seraient sur une piste...

René Bergier

Publié le 31 mars 2020